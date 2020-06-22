Суд в Петербурге вынес приговор фигурантам дела «Сети»

Второй Западный окружной суд приговорил двух участников террористической организации «Сеть»* в Санкт-Петербурге Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова к 7 и 5,5 года заключения соответственно.

РИА Новости