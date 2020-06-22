Суд в Петербурге вынес приговор фигурантам дела «Сети»
- РИА Новости
«Суд приговорил... Филинкова к 7 годам… Бояршинова — к 5,5 года колонии общего режима», — приводит РИА Новости приговор судьи Романа Муранова.
Ранее прокурор запросил для Филинкова и Бояршинова 6 и 9 лет колонии соответственно.
10 февраля 2020 года в Пензе семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет.
* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.