Суд в Петербурге вынес приговор фигурантам дела «Сети»

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Второй Западный окружной суд приговорил двух участников террористической организации «Сеть»* в Санкт-Петербурге Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова к 7 и 5,5 года заключения соответственно.
Суд в Петербурге вынес приговор фигурантам дела «Сети»
  • РИА Новости

«Суд приговорил... Филинкова к 7 годам… Бояршинова — к 5,5 года колонии общего режима», — приводит РИА Новости приговор судьи Романа Муранова.

Ранее прокурор запросил для Филинкова и Бояршинова 6 и 9 лет колонии соответственно.

10 февраля 2020 года в Пензе семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет.

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.

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