Активист Хесин рассказал о фигуранте дела «Сети» Иванкине

Бывший левый активист Илья Хесин, который провёл собственное расследование дела террористической организации «Сеть»*, рассказал в интервью RT о его фигуранте Максиме Иванкине, а также об Алексее Полтавце, который ранее заявил, что убил Артёма Дорофеева, пропавшего в 2017 году.

«В апреле 2019 года проходит суд по продлению меры пресечения пензенской ячейке. И в этот момент с нами связывается Аня Шалункина (сестра Дмитрия Пчелинцева и в настоящее время жена Максима Иванкина. — RT) и говорит, что к ней обратилась какая-то женщина из Москвы. Дальше выяснилась такая история: эта женщина — мать-одиночка, до 30 лет, живёт на одном из верхних этажей», — рассказал Хесин.

По его словам, эта женщина в 2017 году увидела «на чердаке каких-то двух парней».

«Говорит, они были какие-то все грязные, немытые, очень жалко их стало. Позвала домой. Поживите, сказала, помойтесь... И они начали жить у неё. Но в какой-то момент они начинают резать вены и говорить, то ли они убили кого-то, то ли у них кровь на руках и они хотят её смыть. Это всё при маленьком ребёнке этой женщины. Она рассказывает, что сначала хотела вызвать полицию. Но потом передумала, стало их жалко: «Они шатались где-то по улицам, рассказали, что в лесах где-то жили, в полях». Говорит, подумала, что немного сошли с ума. Но позже узнала их уже в телевизоре и решила обратиться поговорить, рассказать кому-то об этом», — сообщил он.

Хесин указал, что речь идёт о Максиме Иванкине и Алексее Полтавце. Оба были задержаны в Пензе в марте 2017 года по подозрению в распространении наркотиков.

После допроса (Полтавец заявлял, что к нему применялись пытки) его и Иванкина отпустили под подписку о невыезде, но оба вскоре скрылись из города.

На момент описываемых событий в 2017-м Полтавцу было 16 лет. В Пензу он приехал из Омска, где был известен как активист-анархист. В настоящее время живёт в Киеве.

Иванкин после побега из Пензы более года скрывался, но в июле 2018-го был задержан. В отношении него и ещё одного фигуранта дела «Сети», Михаила Кулькова, завели дело о подготовке к сбыту наркотиков в крупном размере.

Впоследствии его присоединили к делу о террористическом сообществе.

Вскоре после вынесения приговора по делу «Сети» интернет-издание «Медуза» опубликовало материал, в котором ещё один участник сообщества, Алексей Полтавец, а также бывший знакомый некоторых фигурантов дела Илья Хесин заявили о возможной причастности ряда фигурантов к умышленному убийству двух молодых пензенцев — Екатерины Левченко и Артёма Дорофеева.

Согласно их версии, Левченко и Дорофеев были втянуты в наркоторговлю, а когда решили добровольно сдаться полиции, Пчелинцев принял решение об их «ликвидации».

4 марта стало известно, что в лесу под Рязанью найдены останки женщины. Предположительно, они могут принадлежать Екатерине Левченко. Тело Дорофеева нашли полтора года назад в том же лесу.

Подробнее — в материале RT.