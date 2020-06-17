Прокурор просит осудить фигурантов «Сети» в Петербурге на 6 и 9 лет

Гособвинитель попросил суд приговорить двух фигурантов террористической организации «Сеть»* в Санкт-Петербурге Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова к девяти и шести годам колонии соответственно.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Прошу… Филинкова признать виновным и назначить ему девять лет колонии общего режима, Бояршинову — шесть лет колонии общего режима», — заявили в прокуратуре.

Оба фигуранта обвиняются по ч. 2 ст. 205.4 УК России «Участие в террористическом сообществе». Бояршинова также обвиняют в хранении взрывчатых веществ.

В конце 2017 года стало известно о деле организации «Сеть», члены которой, по версии следствия, имели ячейки в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге и планировали теракты.

10 февраля 2020 года в Пензе семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.