Прокурор просит осудить фигурантов «Сети» в Петербурге на 6 и 9 лет

Короткая ссылка
Гособвинитель попросил суд приговорить двух фигурантов террористической организации «Сеть»* в Санкт-Петербурге Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова к девяти и шести годам колонии соответственно.
Прокурор просит осудить фигурантов «Сети» в Петербурге на 6 и 9 лет
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости.

«Прошу… Филинкова признать виновным и назначить ему девять лет колонии общего режима, Бояршинову — шесть лет колонии общего режима», — заявили в прокуратуре.

Оба фигуранта обвиняются по ч. 2 ст. 205.4 УК России «Участие в террористическом сообществе». Бояршинова также обвиняют в хранении взрывчатых веществ.

В конце 2017 года стало известно о деле организации «Сеть», члены которой, по версии следствия, имели ячейки в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге и планировали теракты.

10 февраля 2020 года в Пензе семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить