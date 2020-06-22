На Чукотке продлили режим самоизоляции до 29 июня
- РИА Новости
«Губернатор Чукотки Роман Копин подписал постановление, согласно которому режим самоизоляции в округе продлевается до 29 июня включительно», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что прибывающие из других регионов обязаны пройти экспресс-тестирование на определение антител к COVID-19.
«Пассажиры с отрицательным результатом будут освобождены от дальнейшего прохождения изоляции и смогут продолжить следование к месту проживания», — уточнили в региональном правительстве.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможности второй волны коронавирусной инфекции.