На Чукотке продлили режим самоизоляции до 29 июня

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Режим самоизоляции продлён на Чукотке до 29 июня. Об этом сообщили в региональном правительстве.
На Чукотке продлили режим самоизоляции до 29 июня
  • РИА Новости

«Губернатор Чукотки Роман Копин подписал постановление, согласно которому режим самоизоляции в округе продлевается до 29 июня включительно», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что прибывающие из других регионов обязаны пройти экспресс-тестирование на определение антител к COVID-19.

«Пассажиры с отрицательным результатом будут освобождены от дальнейшего прохождения изоляции и смогут продолжить следование к месту проживания», — уточнили в региональном правительстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможности второй волны коронавирусной инфекции.

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