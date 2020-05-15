Глава Чукотки продлил ограничительные меры из-за COVID-19

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Губернатор Чукотки Роман Копин продлил до 31 мая ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Глава Чукотки продлил ограничительные меры из-за COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«Губернатор Чукотки продлил действие ограничительных мер по коронавирусу до 31 мая», — говорится в заявлении.

По его словам, в настоящий момент санитарные врачи округа не рекомендуют резко сокращать или усиливать меры профилактики.

«В то же время скоро сезон строек, навигация и смена вахт. Продолжаем контролировать прибытие людей», — отметил Копин.

Ранее в Южно-Курильске ввели режим ЧС из-за выявления на Курильских островах первого случая коронавирусной инфекции COVID-19.

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