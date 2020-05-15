На Курилах выявили первый случай коронавируса

На Курильских островах выявили первый случай коронавирусной инфекции COVID-19, в связи с чем было принято решение ввести режим ЧС в Южно-Курильске.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

«COVID-19 выявлен у жителя Дагестана, прибывшего на Кунашир несколько дней назад. Предварительный экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат», — говорится в заявлении.

Отмечается, что мужчина получил предписание Роспотребнадзора об обязательной двухнедельной самоизоляции и сдал анализы — мазки из носа и горла. Однако, по информации властей, он не стал дожидаться окончания карантина и вышел на работу.

«Сегодня из лаборатории пришли положительные результаты. Ведётся расследование о нарушении карантинного режима», — указывается в сообщении.

В настоящий момент пациент изолирован.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с коронавирусом в России.