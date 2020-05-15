В Коми выявили очаг коронавируса среди вахтовиков

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Главный врач Усинской ЦРБ Максим Чуркин рассказал об очаге коронавирусной инфекции COVID-19 среди вахтовиков на месторождении нефти в Усинском районе Республики Коми.
В Коми выявили очаг коронавируса среди вахтовиков
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главврача.

«В Усинске зафиксировано 23 новых случая инфицирования COVID-19, подтверждённого в референс-центре. Из них четыре человека — жители Усинска, находящиеся на амбулаторном и стационарном лечении. Остальные — работники одного из предприятий города, инфицированные в вахтовом посёлке», — отметил он.

По данным Чуркина, часть заболевших уже находится в инфекционном отделении, а остальные пока остаются на месторождении.

«Состояние всех удовлетворительное и средней тяжести. Завтра планируется их эвакуация силами Центра медицины катастроф в инфекционное отделение нашей больницы», — добавил он.

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