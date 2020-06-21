За сутки в России скончались 109 пациентов с коронавирусом

В России в течение суток скончались 109 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев в стране составляет 8111. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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РИА Новости

«За последние сутки подтверждено 109 летальных случаев... За весь период по России умерли 8111 человек», — говорится в сообщении. Накануне сообщалось о смерти 161 пациента с коронавирусом. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что у организации нет претензий к российским подсчётам смертности от COVID-19. Ранее вирусолог доктор медицинских наук профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.