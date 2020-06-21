За сутки в России скончались 109 пациентов с коронавирусом
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- РИА Новости
«За последние сутки подтверждено 109 летальных случаев... За весь период по России умерли 8111 человек», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось о смерти 161 пациента с коронавирусом.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что у организации нет претензий к российским подсчётам смертности от COVID-19.
Ранее вирусолог доктор медицинских наук профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.