За сутки в России скончался 161 пациент с коронавирусом

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В России в течение суток скончался 161 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев в стране составляет 8002.
За сутки в России скончался 161 пациент с коронавирусом
  • АГН «Москва»

Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки подтверждён 161 летальный случай… За весь период по России умерли 8002 человека», — указывается в заявлении.

Днём ранее умер 181 пациент с коронавирусом.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что у организации нет претензий к российским подсчётам смертности от COVID-19.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что второй волны коронавируса в стране можно избежать, если соблюдать меры безопасности.

В мае депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

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