За сутки в России скончался 161 пациент с коронавирусом
- АГН «Москва»
Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.
«За последние сутки подтверждён 161 летальный случай… За весь период по России умерли 8002 человека», — указывается в заявлении.
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