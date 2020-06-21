Диетолог рассказал, как меньше есть
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По его словам, количество съедаемой пищи также зависит от вкусовых рецепторов, которые позволяют получать удовольствие от еды и влияют на то, как быстро человек становится сытым.
Генералов добавил, что при этом человек начинает есть больше пищи, если его рецепторы перестают нормально работать.
Он отметил, что в полуфабрикатах содержится много различных консервантов, влияющих на рецепторы.
«Чем меньше вы будете употреблять полуфабрикатов, фастфуда, тем чище будут ваши рецепторы», — рассказал диетолог.
По его словам, необходимо питаться естественными продуктами, в том числе мясо, яйца, рыба и зелёные салаты.
Ранее врач-диетолог Ирина Лизун дала рекомендации сторонникам здорового образа жизни по выбору хлеба.