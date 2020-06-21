Диетолог рассказал, как меньше есть

Доктор медицинских наук, автор книги «#КетоДиета. Есть жир можно!» Василий Генералов в интервью радио Sputnik заявил, что переход от фастфуда к здоровой пище позволит восстановить вкусовые рецепторы и это поможет меньше есть.

По его словам, количество съедаемой пищи также зависит от вкусовых рецепторов, которые позволяют получать удовольствие от еды и влияют на то, как быстро человек становится сытым.

Генералов добавил, что при этом человек начинает есть больше пищи, если его рецепторы перестают нормально работать.

Он отметил, что в полуфабрикатах содержится много различных консервантов, влияющих на рецепторы.

«Чем меньше вы будете употреблять полуфабрикатов, фастфуда, тем чище будут ваши рецепторы», — рассказал диетолог.

По его словам, необходимо питаться естественными продуктами, в том числе мясо, яйца, рыба и зелёные салаты.

Ранее врач-диетолог Ирина Лизун дала рекомендации сторонникам здорового образа жизни по выбору хлеба.