Диетолог дала рекомендации по выбору хлеба

Врач-диетолог Ирина Лизун дала рекомендации сторонникам здорового образа жизни (ЗОЖ) по выбору хлеба.

По её мнению, последователям ЗОЖ необязательно избегать использования хлеба в рационе, однако необходимо разумно подходить к его выбору, отдавая предпочтение изделиям из цельнозерновой муки.

«Когда пойдёте покупать хлеб, обратите внимание, что найти изделия, где цельнозерновая мука стоит на первом месте в составе, практически нереально. Даже там, где написано «фитнес-хлеб» или «здоровый хлеб», везде белая мука. Белая мука фактически пустая. В ней есть что-то, но большинство витаминов и микроэлементов из неё удалено, а крахмала много», — отметила специалист в беседе с радио Sputnik.

Ирина Лизун также выразила мнение, что мода на безглютеновые диеты скоро пройдёт, подобно тенденции заменять масло на маргарин.

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