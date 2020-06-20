Представители Ефремова не станут вновь предлагать компенсацию
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Об этом юрист рассказал ТАСС.
«Я уже встречался с братом (погибшего. — RT), он мне показался разумным человеком, который готов к конструктивному диалогу. Но потом появляется представитель потерпевших и заявляет, что они не готовы брать деньги. И мы решили больше денег не предлагать семье погибшего», — сказал он.
По его словам, соответствующее предложение остаётся в силе, но если родные Захарова не хотят им пользоваться, то пусть решение принимает суд.
«Компенсация будет такой, которую назначит судья своим решением», — отметил защитник.
Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон, за рулём которого находился Захаров. В результате произошедшего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.
Ефремов, находящийся под домашним арестом, записал видеообращение, попросив прощения у родных Захарова и заявив о готовности оказать помощь его семье.
Родственники погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым Сергея Захарова отказались от денежной компенсации от артиста.