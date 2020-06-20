Источник сообщил о результатах психиатрической экспертизы Ефремова

Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о ДТП в центре Москвы, прошёл психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой он был признан вменяемым. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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АГН «Москва»