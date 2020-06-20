Источник сообщил о результатах психиатрической экспертизы Ефремова
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- АГН «Москва»
«Он действительно проходил психолого-психиатрическую экспертизу. Признан вменяемым», — заявил источник.
Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона получил травмы и впоследствии скончался в больнице.
Экспертиза установила, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Позднее прокуратура сообщила, что в его крови также нашли следы наркотиков.