В Подмосковье появилась возможность сдать тест на антитела в поликлиниках
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минздрав.
Для исследования нужно оформить запись в процедурный кабинет на портале госуслуг или по телефону.
Как отметила глава ведомства Светлана Стригункова, пройти такое исследование раньше могли только врачи или пациенты.
«Сейчас мы проводим порядка 8 тыс. исследований в сутки», — цитируют vesti.ru пресс-службу областного министерства.
В будущем планируется проводить до 20 тыс. тестов в сутки.
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