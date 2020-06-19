В Подмосковье появилась возможность сдать тест на антитела в поликлиниках

В Московской области появилась возможность сдать тест на антитела к коронавирусу в поликлиниках.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минздрав.

Для исследования нужно оформить запись в процедурный кабинет на портале госуслуг или по телефону.

Как отметила глава ведомства Светлана Стригункова, пройти такое исследование раньше могли только врачи или пациенты.

«Сейчас мы проводим порядка 8 тыс. исследований в сутки», — цитируют vesti.ru пресс-службу областного министерства.

В будущем планируется проводить до 20 тыс. тестов в сутки.

Ранее в Томской области рассказали о борьбе с COVID-19.