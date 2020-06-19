В Томской области рассказали о борьбе с COVID-19

Заместитель руководителя оперштаба в Томской области, вице-губернатор Иван Деев рассказал о борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает издание vtomske.ru.

«Что касается профильных стационаров, был период высокого напряжения по потоку людей, поскольку есть определённый порядок заполнения палат. Для разгрузки сортировочной зоны был принят ряд решений. Часть пациентов, которые сегодня не требуют особо медицинского внимания, мы переводим в медсанчасть «Строитель», — заявил Деев.

По его словам, в основном это пациенты, которые «ждут второго подтверждения отрицательного теста».

Как отметил вице-губернатор, в ближайшее время планируется развернуть дополнительный коечный фонд, но только для тех, кому требуется наблюдение, долечивание, а также для тех, кто ждёт выписки, когда получен только один отрицательный тест.

«Либо для пациентов, у которых ещё есть коронавирус, но они уже прошли всё лечение», — добавил он.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что в России за сутки выявили COVID-19 у 7790 человек.