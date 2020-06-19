Онлайн-приём документов в подмосковные колледжи начнётся 20 июня

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Подмосковные колледжи будут принимать документы на поступление в режиме онлайн с 20 июня.
Онлайн-приём документов в подмосковные колледжи начнётся 20 июня
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», отправить документы можно по электронной почте или через портал госуслуг. Приёмная кампания продлится до 25 августа.

По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, подать документы впервые можно будет не выходя из дома. 

«Эпидемическая ситуация вносит коррективы: теперь отправить необходимые данные можно дистанционно. Постарались сделать процедуру максимально быстрой и удобной», — пояснила она.

Министр уточнила, что найти подробную информацию и контакты можно на сайтах образовательных учреждений.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о том, что выпускники школ, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены в них по результатам аттестата. 

Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург прокомментировал НСН такое решение.

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