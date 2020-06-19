Глава Севастополя поздравил медиков с праздником

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И. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев в формате видеоконференцсвязи поздравил сотрудников городских медучреждений с предстоящим профессиональным праздником.
Глава Севастополя поздравил медиков с праздником
  • РИА Новости

Как передаёт «Новый Севастополь», в Екатерининском зале Дома офицеров Черноморского флота состоялось вручение городских премий за особые заслуги в оказании помощи населению в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, почётных грамот правительства Севастополя, благодарностей и благодарственных писем губернатора.

«В этом году у нас необычный День медицинского работника. Он проходит на фоне беспрецедентной борьбы с пандемией — такого в истории страны и мира не было никогда. Считаю, что севастопольские медработники справляются на «отлично». Я благодарен каждому из вас: вы работаете профессионально и делаете всё для того, чтобы горожане почувствовали, что мы о них заботимся, что мы их защищаем и спасаем жизни. Это, конечно, дорогого стоит», — приводит пресс-служба правительства города слова Развожаева.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что акция «Спасибо врачам» состоится 15—21 июня в Москве. 

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