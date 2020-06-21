Среди россиян снизилась доля граждан с компьютерными навыками

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Николай Соколов
В России 75,5% населения в возрасте от 15 до 74 лет имеют навыки работы с компьютером. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2019 год, с которыми ознакомился RT.
Среди россиян снизилась доля граждан с компьютерными навыками
  • Pixabay

Этот показатель снизился по сравнению с 2018 годом: в то время он составлял 77,3%.

Среди молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет компьютерная грамотность за последние годы также немного снизилась. В 2019 году её уровень составил 92,9%, тогда как за год до этого — 94,2%.

Под компьютерными навыками понимается отправка сообщений по электронной почте, создание презентаций, использование приложений для редактирования фото и видео и написание компьютерных программ.

Ранее специалисты аналитического центра НАФИ оценили уровень цифровой грамотности россиян.

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