Среди россиян снизилась доля граждан с компьютерными навыками

В России 75,5% населения в возрасте от 15 до 74 лет имеют навыки работы с компьютером. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2019 год, с которыми ознакомился RT.

Этот показатель снизился по сравнению с 2018 годом: в то время он составлял 77,3%.

Среди молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет компьютерная грамотность за последние годы также немного снизилась. В 2019 году её уровень составил 92,9%, тогда как за год до этого — 94,2%.

Под компьютерными навыками понимается отправка сообщений по электронной почте, создание презентаций, использование приложений для редактирования фото и видео и написание компьютерных программ.

Ранее специалисты аналитического центра НАФИ оценили уровень цифровой грамотности россиян.