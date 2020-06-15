Эксперты оценили уровень цифровой грамотности россиян

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Специалисты аналитического центра НАФИ провели исследование, в рамках которого выяснили, что уровни цифровой грамотности разных поколений россиян сильно отличаются.
Эксперты оценили уровень цифровой грамотности россиян
  • Pixabay

Как передаёт газета «Известия», участникам предлагалось пройти тестирование на портале «Цифровой гражданин» it-gramota.ru.

По итогам исследования выяснилось, что 67% жителей России имеют базовые знания, 7% — начальные, а 27% хорошо разбираются в цифровых технологиях.

При этом уровень цифровой грамотности подростков выше, чем в среднем по России.

«Результаты исследования показывают, что различия в уровне цифровой грамотности между поколениями велики, однако пробелы в цифровых знаниях и навыках для всех поколений одинаковы. Это говорит о том, что освоение цифровых компетенций носит стихийный характер», — заявили в НАФИ.

Специалисты также пришли к выводу, что многие россияне вне зависимости от возраста не считают необходимым прилагать дополнительные усилия для углубления своих знаний.

Отмечается, что получить новую информацию, как правило, стремятся те, кто уже обладает высоким уровнем цифровой грамотности.

Ранее председатель Гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий при МТПП Евгений Концевич в беседе с НСН рассказал об успехах Москвы в области цифровизации.

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