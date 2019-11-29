Эксперт оценил успехи Москвы в области цифровизации

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Председатель гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий при МТПП Евгений Концевич в беседе с НСН рассказал об успехах столицы в области цифровизации.
Эксперт оценил успехи Москвы в области цифровизации
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

Он отметил, что Москва находится в пятёрке лидеров по уровню развития и покрытия интернетом.

«Мы занимаем первое место в рейтингах цифровизации, и, кстати, это не только ООН. В прошлом году Price Waterhouse и Coopers проводили исследования, где говорится, что мы на первом месте по скорости предоставления цифровых услуг горожанам», — уточнил Концевич.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ходе цифровизации системы здравоохранения. Как сообщает телеканал «360», ведётся большая работа по оцифровке, компьютеризации поликлиник, стационаров.

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