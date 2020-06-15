Эксперт рассказал, как распознать кибермошенников

Директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов рассказал, как распознать кибермошенников.

«Новых рисков не появилось. Но стало намного больше информационных поводов, которыми могут пользоваться мошенники. Это коронавирус, средства диагностики или защиты от него, чудодейственные препараты для излечения», — заявил он в беседе с kp.ru.

Как отметил эксперт, остались все схемы, связанные с социальной инженерией, когда потенциальной жертве звонят и пытаются убедить сделать перевод.

Также используются мошеннические сайты, делаются попытки подключить мобильный банк за клиента.

«Из совсем свежего, что совсем недавно появилось, — это фальшивая поддержка клиентов крупных банков в скайпе. Клиенту приходит сообщение, что можно таким образом получить консультацию, якобы операторы в скайпе всё расскажут и всё покажут», — уточнил Касимов.

Он подчеркнул, что важно проверять, кто звонит, очень внимательно анализировать информацию, которую сообщает о себе звонящий. Эксперт напомнил, что банк не будет спрашивать номер карты, цифры на обороте и одноразовый пароль.

Касимов рекомендует положить трубку и перезвонить в банк по номеру, указанному на обороте карты или на сайте кредитной организации.

По мнению эксперта, нужно проявлять внимательность и при установке сторонних приложений.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.