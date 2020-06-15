Эксперт рассказал, как распознать кибермошенников
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«Новых рисков не появилось. Но стало намного больше информационных поводов, которыми могут пользоваться мошенники. Это коронавирус, средства диагностики или защиты от него, чудодейственные препараты для излечения», — заявил он в беседе с kp.ru.
Как отметил эксперт, остались все схемы, связанные с социальной инженерией, когда потенциальной жертве звонят и пытаются убедить сделать перевод.
Также используются мошеннические сайты, делаются попытки подключить мобильный банк за клиента.
«Из совсем свежего, что совсем недавно появилось, — это фальшивая поддержка клиентов крупных банков в скайпе. Клиенту приходит сообщение, что можно таким образом получить консультацию, якобы операторы в скайпе всё расскажут и всё покажут», — уточнил Касимов.
Он подчеркнул, что важно проверять, кто звонит, очень внимательно анализировать информацию, которую сообщает о себе звонящий. Эксперт напомнил, что банк не будет спрашивать номер карты, цифры на обороте и одноразовый пароль.
Касимов рекомендует положить трубку и перезвонить в банк по номеру, указанному на обороте карты или на сайте кредитной организации.
По мнению эксперта, нужно проявлять внимательность и при установке сторонних приложений.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.