В Роскачестве дали рекомендации по защите умного дома от кибератак
- РИА Новости
Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства, при получении доступа к одному из устройств киберпреступник с большой вероятностью сможет захватить остальные элементы системы.
«С учётом всё более растущей автоматизации киберпреступных процессов незащищённый умный дом может быть взломан даже не людьми, а алгоритмами в рамках перебора «засветившихся» в интернете открытых портов», — предупредили эксперты.
В Роскачестве рекомендовали установить надёжные пароли после покупки и применять двухфакторную аутентификацию.
Также специалисты отметили необходимость использования антивирусных программ.
По мнению экспертов, избежать кибератак также поможет регулярное обновление программного обеспечения каждого устройства.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН оценил возможность роста утечек данных у сотрудников, работающих дистанционно на фоне пандемии коронавируса.