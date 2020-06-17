В Роскачестве дали рекомендации по защите умного дома от кибератак

Специалисты Роскачества предупредили, что устройства умного дома ставят под угрозу физическую и информационную безопасность владельца, если доступ к их данным окажется в руках хакеров, и дали рекомендации по их защите.

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства, при получении доступа к одному из устройств киберпреступник с большой вероятностью сможет захватить остальные элементы системы.

«С учётом всё более растущей автоматизации киберпреступных процессов незащищённый умный дом может быть взломан даже не людьми, а алгоритмами в рамках перебора «засветившихся» в интернете открытых портов», — предупредили эксперты.

В Роскачестве рекомендовали установить надёжные пароли после покупки и применять двухфакторную аутентификацию.

Также специалисты отметили необходимость использования антивирусных программ.

По мнению экспертов, избежать кибератак также поможет регулярное обновление программного обеспечения каждого устройства.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН оценил возможность роста утечек данных у сотрудников, работающих дистанционно на фоне пандемии коронавируса.