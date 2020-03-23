Эксперт оценил возможность роста утечек данных у сотрудников на удалёнке

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов оценил возможность роста утечек данных у сотрудников, работающих дистанционно на фоне пандемии коронавируса.

В беседе с НСН эксперт отметил, что есть два источника угроз информационной безопасности.

«Во-первых, внешние факторы. Это хакеры, которые взламывают системы, проникают в компьютеры сотрудников компании, пытаются использовать программы-шпионы. Но, используя современные средства защиты информации, утечки можно избежать», — заявил он.

По его словам, вторая угроза — внутренняя, то есть сами сотрудники. Как пояснил Ульянов, в случае удалённой работы риск растёт, поскольку нет никакого физического контроля, камер видеонаблюдения.

«Поэтому это действительно большая проблема. И сейчас я прогнозирую, что случаи утечки информации действительно возрастут», — добавил эксперт.

Ранее газета «Известия» сообщала, что IT-специалисты рекомендуют установить на компьютеры сотрудников антивирусные программы и VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией, а также обновить всё ПО и IT-оборудование, обеспечивающее работу компании, для минимизации рисков столкновения с кибермошенниками.