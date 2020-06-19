В Минобороны рассказали о работе мобильного госпиталя в Красноярском крае

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Более 900 пациентов с коронавирусом выписаны по выздоровлению из полевого многопрофильного мобильного госпиталя, развёрнутого в посёлке Еруда Красноярского края. Об этом заявили в российском Минобороны.
В Минобороны рассказали о работе мобильного госпиталя в Красноярском крае
  • © Минобороны России

«Всего на лечении в военном госпитале и обсервационном лагере с 18 мая находились 1231 сотрудник предприятия. По мере выздоровления из госпиталя пациенты переводились в лагерь, где под присмотром специалистов проходят курс реабилитации. За весь период более 900 человек выписаны из медицинского учреждения», — приводит ТАСС сообщение.

В мае военнослужащие развернули полевой обсервационный лагерь на 1 тыс. койко-мест в посёлке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края для находящихся на карантине жителей.

Ранее в Минобороны сообщили о переброске до 200 военнослужащих и около 100 единиц специальной военной техники в Северо-Енисейский район Красноярского края для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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