В Красноярском крае развернули полевой обсервационный лагерь

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Военнослужащие развернули полевой обсервационный лагерь на 1 тыс. койко-мест в посёлке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края для находящихся на карантине жителей. Об этом сообщило Минобороны России.

«Сводным отрядом Минобороны России выполнены монтажные работы по возведению 50 палаток, в каждой из которых может разместиться 20 человек. В период обсервации медицинские работники будут отслеживать состояние здоровья помещённых на карантин граждан, и в случае выявления симптомов заболевания переводить их на лечение в полевой мобильный госпиталь», — сообщили в пресс-службе.

На территории обсервационного лагеря будет работать столовая, банно-прачечный комплекс, а также оборудованы санитарная зона для стирки и зона для проведения противоэпидемиологических мероприятий.

В ведомстве уточнили, что сводный отряд Минобороны оказывает помощь в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий района.

Ранее газета «Известия» писала, что военнослужащие Центрального военного округа развернули в Красноярском крае полевой мобильный госпиталь для лечения больных коронавирусом.

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