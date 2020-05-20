В Красноярском крае развернули полевой обсервационный лагерь
«Сводным отрядом Минобороны России выполнены монтажные работы по возведению 50 палаток, в каждой из которых может разместиться 20 человек. В период обсервации медицинские работники будут отслеживать состояние здоровья помещённых на карантин граждан, и в случае выявления симптомов заболевания переводить их на лечение в полевой мобильный госпиталь», — сообщили в пресс-службе.
На территории обсервационного лагеря будет работать столовая, банно-прачечный комплекс, а также оборудованы санитарная зона для стирки и зона для проведения противоэпидемиологических мероприятий.
В ведомстве уточнили, что сводный отряд Минобороны оказывает помощь в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий района.
Ранее газета «Известия» писала, что военнослужащие Центрального военного округа развернули в Красноярском крае полевой мобильный госпиталь для лечения больных коронавирусом.