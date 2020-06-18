Власти Москвы опровергли сообщения о введении режима изоляции осенью
- РИА Новости
«В СМИ появилась информация о том, что якобы, по данным Департамента образования, 20 сентября в Москве снова введут режим изоляции», — приводит РИА Новости сообщение.
В ведомстве назвали такое сообщение провокационным и не соответствующим действительности.
«Никаких инструкций о работе в режиме изоляции в сентябре департамент не давал», — добавили там.
Как отмечается, в настоящее время в Москве, наоборот, постепенно снимаются ограничения.
«С 23 июня московские детские сады возобновляют работу в обычном режиме», — добавили в ведомстве.
В департаменте напомнили, что также с 3 июля по всей стране в очном формате стартует ЕГЭ, а новый учебный год в школах планируется начать в привычном формате.
Ранее мэр города Сергей Собянин отмечал, что оставшиеся ограничения в столице будут сняты не ранее середины июля.
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