Власти Москвы опровергли сообщения о введении режима изоляции осенью

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Информация со ссылкой на Департамент образования Москвы о том, что 20 сентября в столице вновь будет введён режим самоизоляции, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе департамента.
Власти Москвы опровергли сообщения о введении режима изоляции осенью
  • РИА Новости

«В СМИ появилась информация о том, что якобы, по данным Департамента образования, 20 сентября в Москве снова введут режим изоляции», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве назвали такое сообщение провокационным и не соответствующим действительности.

«Никаких инструкций о работе в режиме изоляции в сентябре департамент не давал», — добавили там.

Как отмечается, в настоящее время в Москве, наоборот, постепенно снимаются ограничения.

«С 23 июня московские детские сады возобновляют работу в обычном режиме», — добавили в ведомстве.

В департаменте напомнили, что также с 3 июля по всей стране в очном формате стартует ЕГЭ, а новый учебный год в школах планируется начать в привычном формате.

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