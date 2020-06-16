Собянин назвал возможный срок снятия оставшихся ограничений в Москве

Оставшиеся ограничения в Москве будут сняты не ранее середины июля. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», — приводит РИА Новости его слова на встрече с представителями сферы общественного питания города.

Ранее Собянин сообщил, что Москва с 16 июня переходит к следующему этапу снятия ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом.

По последним данным, в столице после прохождения лечения от COVID-19 выписаны более 126 тыс. человек, что составляет более 60% от всех случаев заболевания.