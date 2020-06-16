Собянин назвал возможный срок снятия оставшихся ограничений в Москве

Короткая ссылка
Оставшиеся ограничения в Москве будут сняты не ранее середины июля. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
Собянин назвал возможный срок снятия оставшихся ограничений в Москве
  • РИА Новости

«Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», — приводит РИА Новости его слова на встрече с представителями сферы общественного питания города.

Ранее Собянин сообщил, что Москва с 16 июня переходит к следующему этапу снятия ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом.

По последним данным, в столице после прохождения лечения от COVID-19 выписаны более 126 тыс. человек, что составляет более 60% от всех случаев заболевания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить