Собянин назвал возможный срок снятия оставшихся ограничений в Москве
- РИА Новости
«Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», — приводит РИА Новости его слова на встрече с представителями сферы общественного питания города.
Ранее Собянин сообщил, что Москва с 16 июня переходит к следующему этапу снятия ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом.
По последним данным, в столице после прохождения лечения от COVID-19 выписаны более 126 тыс. человек, что составляет более 60% от всех случаев заболевания.