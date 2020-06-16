В Москве ещё 2874 пациента вылечились от коронавируса
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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2874 пациента. Общее число выздоровевших достигло 126 114 — это более 60% от всех случаев заболевания», — цитирует её ТАСС.
Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 1549 человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания — снижается.
По её словам, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.