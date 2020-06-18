Диетолог дала рекомендации по питанию в жаркую погоду

Врач-диетолог Марина Аплетаева дала рекомендации по питанию в жаркую погоду.

«Обычная вода обогащена определённым минеральным составом. Это всё нам нужно, чтобы не терять те макроэлементы, которые нам обязательно нужны для восстановления водно-солевого баланса», — заявила она в беседе с «Невскими новостями».

По её словам, вода не должна быть слишком холодной или слишком горячей.

Как отметила Аплетаева, необходимо исключить спиртное.

«Разрешается пить домашний квас или морс. Желательно, чтобы напитки были без сахара, поскольку он вызывает дополнительную жажду», — уточнила эксперт.

Она также рекомендовала есть больше овощей и фруктов, подходят сметана или йогурт, а из мясного следует отдать предпочтение птице или рыбе.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Игорь Черкасов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с изменением климата в России и влиянием природных процессов на развитие страны.