Врач напомнил о необходимости соблюдать масочный режим

Врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев напомнил о необходимости соблюдать масочный режим.

«Инфекция по-прежнему передаётся воздушно-капельным путём, поэтому близкий контакт с другими людьми и длительное пребывание в общественных местах, особенно с недостатком вентиляции, опасно», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, прежде всего это касается старых зданий, вентиляционная система которых изначально не рассчитана на большое число людей.

Кроме того, Зайцев отметил, что заболевания бронхолёгочной системы в жару переносятся сложнее, так как циркуляция крови выше.

«Поскольку от частого дыхания маска быстрее увлажняется, менять её стоит чаще, чем раз в два часа», — сообщил он.

Что касается перчаток, то эксперт советует надевать их в общественных местах.

«Рукопожатий необходимо избегать, а оплату лучше осуществлять бесконтактным путём с помощью мобильного телефона или банковской карты», — добавил он.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.