СК просит суд продлить арест солдату-срочнику Шамсутдинову

Адвокат Равиль Тугушев, представляющий интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который обвиняется в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, заявил, что СК просит суд продлить арест его подзащитному.

«На завтра (19 июня. — RT) назначено продление стражи», — цитирует его РИА Новости.

По словам юриста, следствие просит продлить арест на три месяца. Отмечается, что расследование подходит к концу и необходимо время на ознакомление с материалами дела, составление и утверждение обвинительного заключения.

Ранее Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, обвиняемого в издевательствах над Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тыс. рублей.

25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек в военной части в Забайкалье и ранил ещё двоих. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение.