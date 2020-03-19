Адвокат сообщил об этапировании солдата Шамсутдинова в СИЗО Читы

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Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года, этапировали в СИЗО Читы после прохождения психиатрической экспертизы в Москве. Об этом сообщил его адвокат Равиль Тугушев.
Адвокат сообщил об этапировании солдата Шамсутдинова в СИЗО Читы
  • globallookpress.com

«В Читу в СИЗО поступил после экспертизы Рамиль Шамсутдинов, я сегодня был у него», — приводит сообщение адвоката ТАСС.

По его словам, Шамсутдинов «здоров и чувствует себя хорошо».

Отец солдата-срочника Салим Шамсутдинов заявил URA.RU, что о результатах экспертизы пока не сообщается.

«Рамиля привезли по этапу из Москвы в Читу. Его поместили в СИЗО-1 в камеру, где он находится один», — сказал он.

Ранее Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, обвиняемого в издевательствах над Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тыс. рублей.

25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек в военной части в Забайкалье и ранил ещё двоих. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение. 

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