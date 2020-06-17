В Совфеде оценили идею сократить новогодние каникулы в 2021 году

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Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал инициативу по сокращению новогодних каникул с целью восполнить дефицит рабочих дней из-за пандемии.
В Совфеде оценили идею сократить новогодние каникулы в 2021 году
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ
  • РИА Новости

По его мнению, лучше не менять сложившийся уклад, поскольку существенного влияния на экономическую ситуацию это не окажет.

«Люди уже привыкли жить таким образом. Понятно, что у нас сейчас большая беда, но, мне кажется, уменьшением отпусков мы ситуацию не исправим», — заявил Цеков в беседе с Newinform.

Сенатор уточнил, что данные действия со стороны государства могут оказать негативное влияние на социально-культурную составляющую общественной жизни, так как для многих январские каникулы стали культурной традицией.

Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.

Председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике и трудовым отношениям Наталья Починок в беседе со «Взглядом» заявила, что это достаточно странное предложение.

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