Онищенко оценил результаты испытаний дексаметазона для лечения коронавируса

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал результаты испытаний дексаметазона при лечении COVID-19.
Онищенко оценил результаты испытаний дексаметазона для лечения коронавируса
  • РИА Новости

В беседе с НСН он призвал не использовать громкие слова для полученных британцами результатов.

«Просто испытали один из уже существующих кортикостероидных препаратов и дали разрешение. Но с этими препаратами всегда нужно быть очень осторожными. Они глушат эндокринную систему любого организма, ими увлекаться не надо. Так что насчёт прорывов тут явно оборот речи, но никак не решение», — заявил Геннадий Онищенко. 

Он также усомнился в большой востребованности этого препарата в России и добавил, что необходимо сначала изучить его эффективность.

Ранее ВОЗ оценила результаты испытаний дексаметазона при лечении COVID-19.

Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин в беседе с URA.RU также прокомментировал эти данные.

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