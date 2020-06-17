Диетолог рассказала о необходимых продуктах в рационе ребёнка

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Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, какие продукты должны обязательно присутствовать в рационе ребёнка.
Диетолог рассказала о необходимых продуктах в рационе ребёнка
  • Pixabay

По её словам, в рационе обязательно должны присутствовать белковые продукты.

«Лучше предпочтение отдавать нежирным мясным продуктам, дети не любят жирное мясо. Стоит обратить внимание на курицу, на птицу, на более облегчённые варианты белковых продуктов», — пояснила она в беседе с Nation News.

Врач-диетолог также напомнила о необходимости ограничить употребление мучных продуктов.

В частности, по мнению специалиста, печенье и конфеты нужно полностью исключить. При этом она уточнила, что акцент на высокоуглеводных продуктах можно сделать в первой половине дня.

Марина Аплетаева также отметила, что в детском питании обязательно должны присутствовать овсяная и рисовая каши.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Реальное время», Роспотребнадзор Татарстана дал советы по выбору вкусной клубники.

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