Более 400 тысяч подмосковных школьников получат бесплатное горячее питание

В Московской области более 400 тыс. школьников будут получать бесплатное горячее питание.

Как передаёт телеканал «360», дети начнут получать его с 1 сентября 2020 года.

По словам министра образования Московской области Ирины Каклюгиной, бесплатное питание будут получать ученики с 1-го по 4-й класс.

«По прогнозам, в начальной школе в этом году будут учиться 409 тыс. детей», — уточнила она.

Отмечается, что средства направят из федерального, регионального и местного бюджетов.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил перспективы дистанционного обучения.