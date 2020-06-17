Более 400 тысяч подмосковных школьников получат бесплатное горячее питание

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В Московской области более 400 тыс. школьников будут получать бесплатное горячее питание.
Более 400 тысяч подмосковных школьников получат бесплатное горячее питание
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», дети начнут получать его с 1 сентября 2020 года.

По словам министра образования Московской области Ирины Каклюгиной, бесплатное питание будут получать ученики с 1-го по 4-й класс. 

«По прогнозам, в начальной школе в этом году будут учиться 409 тыс. детей», — уточнила она.

Отмечается, что средства направят из федерального, регионального и местного бюджетов.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил перспективы дистанционного обучения.

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