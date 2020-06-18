Опрос: 68% россиян хотели бы получить новое образование

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Александра Рыкова
Более половины россиян (68%) хотели бы получить новое образование. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», которые есть в распоряжении RT.
Опрос: 68% россиян хотели бы получить новое образование
  • РИА Новости

Из них 46% респондентов заявили, что хотят снова начать учиться, чтобы освоить новую профессию, а 22% — чтобы усовершенствовать уже имеющиеся рабочие навыки.

Из тех, кто готов снова учиться, почти треть хотели бы поступить в вузы, но на заочное отделение, на очное — 17%.

Получать новые знания на тренингах специалистов в разных отраслях хотели бы 29% опрошенных. Образование в онлайн-университетах привлекает 18% респондентов.

При этом 20% опрошенных заявили, что не заинтересованы в получении нового образования. Ещё 12% сообщили, что уже получили дополнительное образование.

В опросе приняли участие 2,1 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее опрос показал, на какие факультеты выпускники российских школ планируют поступить в этом году.

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