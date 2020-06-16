Кадыров анонсировал новый этап смягчения ограничений после 20 июня

Новый этап смягчения введённых из-за коронавируса ограничений в Чечне планируется после 20 июня. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров.

«Скоро будет третий этап послаблений, рестораны и кафе именно на улице будем открывать, парки и дополнительные детские площадки откроем. Числа 20—21 июня если не на 100%, то почти на 90% будут послабления. Для этого у нас есть все возможности», — приводит ТАСС его слова на странице первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни Джамбулата Умарова в Instagram.

Кадыров отметил, что в регионе хватает медикаментов, специалистов и мест в больницах.

«Всё, что мы делаем, показывает результативность», — заявил глава республики.

В начале июня сообщалось, что из Объединённых Арабских Эмиратов в Чечню и Дагестан прибудут два самолёта с медицинским оборудованием и медикаментами для борьбы с COVID-19.