Против инспектора Ростехнадзора возбуждено дело после ЧП в Норильске

Следственный комитет возбудил уголовное дело против инспектора Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая, по данным следствия, должна была проверить ТЭЦ-3 в Норильске, где произошёл разлив дизельного топлива.

Как уточняет ведомство, речь идёт о главном государственном инспекторе отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»).

Так, в ноябре 2017 года и декабре 2018 года Новожилова проводила плановые проверки ТЭЦ-3 в Норильске, но не проверила аварийный резервуар и не выявила отсутствие на него положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

«В 2019 году в Ростехнадзор поступило заключение экспертизы промышленной безопасности, где были указаны недостатки, которые требовалось устранить. В этой ситуации Новожилова должна была инициировать проведение внеплановой проверки объекта, но этого также сделано не было», — добавили в СК.

В результате действий инспектора не были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, что привело к разливу более 21 тыс. тонн нефтепродуктов.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м. После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.

7 июня первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что ликвидация последствий разлива топлива займёт около двух недель.