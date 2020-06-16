Ефремова снова вызвали на допрос

Актёра Михаила Ефремова вызвали на допрос 17 июня по делу о ДТП в центре Москвы.

«Также завтра адвокаты потерпевшей стороны отнесут следователю, ведущему дело, соответствующие ордера», — приводит «Говорит Москва» слова адвоката Александра Добровинского, представляющего семью погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Добровинский пояснил РИА Новости, что представители Ефремова пока не выходили на связь с семьёй. С ними связывался актёр Сергей Гармаш и говорил о встрече, но так и не перезвонил, поэтому её дата не определена.

Ранее Ефремова допрашивали 11 июня.

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Таганский суд Москвы отправил артиста под домашний арест.