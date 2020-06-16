Ефремова снова вызвали на допрос

Короткая ссылка
Актёра Михаила Ефремова вызвали на допрос 17 июня по делу о ДТП в центре Москвы.
Ефремова снова вызвали на допрос
  • © РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда

«Также завтра адвокаты потерпевшей стороны отнесут следователю, ведущему дело, соответствующие ордера», — приводит «Говорит Москва» слова адвоката Александра Добровинского, представляющего семью погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Добровинский пояснил РИА Новости, что представители Ефремова пока не выходили на связь с семьёй. С ними связывался актёр Сергей Гармаш и говорил о встрече, но так и не перезвонил, поэтому её дата не определена.

Ранее Ефремова допрашивали 11 июня.

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Таганский суд Москвы отправил артиста под домашний арест.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить