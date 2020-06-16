В НИИ питания РАН оценили полезность окрошки

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Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН диетолог Ольга Григорьян оценила полезность окрошки.
В НИИ питания РАН оценили полезность окрошки
  • РИА Новости

«Окрошка — традиционное блюдо для нашей полосы. Это русская кухня, хотя во многих европейских странах, в жарких странах это блюдо применяется, но там-то как раз больше на кефире. На квасе — это чисто русская история, это тоже полезно тем, кому не противопоказано», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, продукты нужно готовить непосредственно перед употреблением и все ингредиенты должны быть свежими.

Как отметила Григорьян, окрошка не очень подходит тем, у кого обострение панкреатита, а также при желчнокаменной болезни.

Эксперт также сказала, что кефир можно заменить на любой другой кисломолочный продукт.

«Они улучшают перевариваемость пищи и повышают кислотность в желудке, что, в общем-то, многим нужно, потому что гипоацидные гастриты, то есть заболевания желудка с пониженной секрецией соляной кислоты, желудочного сока, встречаются довольно часто», — пояснила Григорьян.

Ранее диетолог Римма Мойсенко в беседе с Nation News рассказала, как питаться на работе после выхода из режима самоизоляции.

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