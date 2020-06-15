Роструд напомнил о правилах оплаты работающим 1 июля

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За работу в выходной день 1 июля — день голосования по поправкам к Конституции — предусмотрена оплата в двойном размере. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда.
Роструд напомнил о правилах оплаты работающим 1 июля
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«День всенародного голосования — 1 июля — будет оплачиваться как выходной день», — говорится в сообщении.

Там пояснили, что работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере.

«Для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается», — добавили в ведомстве.

В Роструде объяснили, что по нормам законодательства на оплату труда работников в этот день распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни.

«Оплата труда в праздничные дни в соответствии с Трудовым кодексом производится в повышенном размере», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, по желанию сотрудника, который работает 1 июля, ему могут предоставить другой день отдыха. Тогда работа в день голосования будет оплачена в одинарном размере, день отдыха оплате не подлежит.

Ранее сенатор Инна Святенко сообщила, что граждане, работающие в день голосования по Конституции, получат повышенную оплату труда

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