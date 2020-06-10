В Совфеде рассказали об оплате работы в выходной 1 июля
- РИА Новости
«За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере», — сказала она РИА Новости.
По словам сенатора, неработающие лица также сохранят свою заработную плату.
Святенко пояснила, что порядок регулируется ст. 153 ТК и связан с тем, какая система оплаты установлена для работников.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по основному закону страны 1 июля и объявил, что это будет выходной.
Изначально мероприятие планировалось 22 апреля, однако было перенесено из-за ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции.
Председатель ЦИК Элла Памфилова заверила, что будут выполнены все необходимые процедуры, чтобы исключить риски здоровью людей.