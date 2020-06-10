В Совфеде рассказали об оплате работы в выходной 1 июля

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Граждане, которые будут работать в день голосования по поправкам к Конституции, получат повышенную оплату труда. Об этом заявила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
В Совфеде рассказали об оплате работы в выходной 1 июля
  • РИА Новости

«За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере», — сказала она РИА Новости.

По словам сенатора, неработающие лица также сохранят свою заработную плату.

Святенко пояснила, что порядок регулируется ст. 153 ТК и связан с тем, какая система оплаты установлена для работников.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по основному закону страны 1 июля и объявил, что это будет выходной.

Изначально мероприятие планировалось 22 апреля, однако было перенесено из-за ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заверила, что будут выполнены все необходимые процедуры, чтобы исключить риски здоровью людей.

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