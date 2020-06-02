Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по Конституции

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что будут выполнены все необходимые мероприятия, для того чтобы не было рисков здоровью граждан в ходе голосования по поправкам к Конституции России.
Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по Конституции
  • РИА Новости

«С уверенностью могу сказать, что в день общероссийского голосования, в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, все необходимые мероприятия будут выполнены», — приводит её слова РИА Новости.

Памфилова отметила, что основными приоритетами являются здоровье и жизнь российских граждан. По её словам, в ЦИК «сделали акцент именно на этом».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.

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