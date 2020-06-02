Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по Конституции
- РИА Новости
«С уверенностью могу сказать, что в день общероссийского голосования, в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, все необходимые мероприятия будут выполнены», — приводит её слова РИА Новости.
Памфилова отметила, что основными приоритетами являются здоровье и жизнь российских граждан. По её словам, в ЦИК «сделали акцент именно на этом».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.