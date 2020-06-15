Мероприятия в честь вручения аттестатов пройдут в Севастополе после 23 июня

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Мероприятия в честь вручения аттестатов школьникам пройдут в Севастополе после 23 июня.
Мероприятия в честь вручения аттестатов пройдут в Севастополе после 23 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«После 23 июня обязательно проведём выпускные. Максимально в школьных дворах, а не в помещениях», — заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

Как уточнила вице-губернатор Ольга Тимофеева, аттестаты ученикам девятых классов будут выдавать 15—18 июня.

По её словам, ЕГЭ в школах начнутся с 3 июля.

Ранее финалист премии «Учитель года — 2017», первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе в гимназии Святителя Василия Великого Иван Смирнов в беседе с URA.RU прокомментировал идею зачислять выпускников в средние профессиональные образовательные учреждения без экзаменов.

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