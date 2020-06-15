Глава Минздрава заявил о большом резерве инфекционных коек в России

Резерв инфекционных коек, в том числе для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, в России большой. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Мы видим заполняемость коек на территории всей страны и оперативно можем принимать решения, в том числе видим и загруженность реанимационных отделений, что немаловажно», — приводит ТАСС его слова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мурашко отметил, что в России хорошо организован процесс оказания стационарной и амбулаторной помощи.

«Мы видим, что резервы (инфекционных коек. — RT) в стране велики», — сказал министр.

Ранее Мурашко назвал управляемой ситуацию с коронавирусной инфекцией в России.