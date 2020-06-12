Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России управляемая.
Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой
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«В целом в стране, да, ситуация управляемая», — цитирует РИА Новости Мурашко.

При этом он отметил, что «по каждому региону нужно внимательно прислушиваться к медицинским работникам, штабу, который работает на территории региона, он даёт очень обоснованные, хорошие, качественные советы».

Ранее главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова заявила, что риски распространения коронавирусной инфекции в стране остаются, но опасность уменьшилась.

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