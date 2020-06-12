Мурашко оценил влияние погоды на активность распространения COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» оценил влияние погоды на активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Мурашко оценил влияние погоды на активность распространения COVID-19
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«Мы знаем, что определённый температурный режим благоприятствует передаче коронавирусной инфекции, но есть ведь, скажем, летний период», — заявил Мурашко.

Он рассказал, что коллеги из стран, где уже давно держатся высокие температурные показатели, говорят, что активность коронавирусной инфекции не снижается.

«Отходит на второй план то, с чем мы сталкиваемся в осенне-весенний период, — это всевозможные острые респираторные заболевания другой этиологии, которые могут наслаиваться и в том числе ухудшать течение процесса, скажем, при коронавирусной инфекции», — отметил министр.

Ранее главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова заявила, что риски распространения коронавирусной инфекции в стране остаются, но опасность уменьшилась.

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