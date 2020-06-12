Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
«Что касается рисков распространения коронавирусной инфекции, которые ждут наших граждан в дальнейшем: мы должны понимать, что все риски, которые были ранее, остались, но их опасность уменьшилась», — заявила она.
Малинникова не исключила, что до массового применения вакцины в России «предстоит жить с циркулирующим COVID-19 в популяции».
Она также считает, что говорить о полной победе над коронавирусом в России «ещё рано».
«Заболевание, хоть и в меньшей степени, но ещё регистрируется в регионах», — сказала специалист.
По её словам, очень важно соблюдать индивидуальные меры защиты в период снятия ограничений.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России. Он отметил, что, по подсчётам ведомства, «21 регион достаточно спокоен пока, но в остальных всё-таки эпидемиологический процесс течёт».