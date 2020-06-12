В России за сутки подтвердили 8987 случаев коронавируса

В России в течение суток зафиксировано 8987 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за период пандемии было подтверждено 511 423 случая. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8987 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3216 (35,8%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Днём ранее зафиксировали 8779 случаев коронавируса.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России. Он отметил, что, по подсчётам ведомства, «21 регион достаточно спокоен пока, но в остальных всё-таки эпидемиологический процесс течёт».

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил в беседе с ФАН необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений по коронавирусу.