В России за сутки подтвердили 8987 случаев коронавируса
- Reuters
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8987 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3216 (35,8%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Днём ранее зафиксировали 8779 случаев коронавируса.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России. Он отметил, что, по подсчётам ведомства, «21 регион достаточно спокоен пока, но в остальных всё-таки эпидемиологический процесс течёт».
Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил в беседе с ФАН необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений по коронавирусу.